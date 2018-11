Circeo, enorme voragine si apre sulla via Pontina

Condividi

Paura a San Vito di San Felice Circeo (Latina). Un’enorme voragine si è aperta in strada sulla via Pontina inghiottendo un’automobile. A quanto si apprende, la vettura, vuota, è stata individuata metà sepolta nella terra. I vigili del fuoco sono al lavoro per ispezionare l’abitacolo e proseguono nella ricerca di una persona che risulta dispersa. Un altro uomo coinvolto dalla voragine, invece, a quanto si apprende dai carabinieri, è stato salvato e trasportato all’ospedale di Terracina dove si trova sotto osservazione, ma non in pericolo di vita.

A causare lo smottamento del terreno sono state le forti piogge e il maltempo che si sta abbattendo sul Lazio. Ieri la Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi l’allerta arancione sui bacini meridionali del Lazio, sui versanti tirrenici settentrionali della Calabria e su gran parte della Basilicata centro-orientale.