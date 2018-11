Ball Beverages chiude la produzione in Italia e apre in Serbia

“La Ball Beverages ha deciso di chiudere la fabbrica di lattine di alluminio a San Martino sulla Marrucina per trasferire la produzione in Serbia, senza alcun giustificato motivo. La fabbrica abruzzese, infatti, vanta record di produzione e qualità, lo 0,2% di assenteismo, 10 anni senza alcun incidente, e il mercato delle lattine di alluminio è florido e con buone prospettive per il futuro, visto il progressivo abbandono della più inquinante plastica.

La Ball B. licenzierà i lavoratori il giorno di Natale con un cinismo senza pari, mentre i suoi principali clienti riempiranno le nostre tavole per i cenoni e faranno splendide campagne di solidarietà in spirito natalizio. Faccio appello alla loro sensibilità per impedire questi licenziamenti brutali e tenere aperta, insieme alla fabbrica, la speranza di un intero territorio che ha bisogno di lavoro e di investimenti.