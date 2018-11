“Traffico di rifiuti infettivi”, Medici senza Frontiere lancia accuse di ignoranza

“ci preme smontare questa marea montante di disinformazione e ignoranza attraverso un informazione scientifica”

“Se ci fosse davvero stato un rischio, ci saremmo augurati che le autorità preposte fossero intervenute prima, avessero sequestrato i nostri rifiuti, posto in quarantena i siti di smaltimento. Niente di tutto questo è mai successo. Dal 2015 a oggi, non è scoppiata alcuna epidemia e non si è corso mai un rischio per la salute pubblica. Non è una questione di fortuna”. Lo afferma in un video, Gianfranco De Maio, medico di Medici Senza Frontiere.