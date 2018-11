Spacca auto a martellate e morde poliziotto staccandogli un pezzo di dito

Condividi

Milano, folle spacca auto con un martello e poi stacca un pezzo di dito con un morso ad un poliziotto. Un poliziotto con un pezzo di dito amputato e un uomo arrestato. E’ il bilancio di una serata folle in via Antonio Mambretti, tra Certosa e Quarto Oggiaro a Milano.

Stando a quanto appreso da MilanoToday, tutto comincia poco dopo la mezzanotte di venerdì. Diversi cittadini segnalano la presenza di un uomo con un martello in mano. Urlava e stava devastano auto e pensiline della Stazione Certosa. Sul posto arrivano in pochi minuti cinque volanti dell’Upg.







L’uomo, un italiano di 34 anni di origine egiziana, sembra fuori di sé. Si scaglia contro gli agenti con il martello. I poliziotti riescono a fermarlo con l’aiuto del taser. Un agente, un ragazzo di 30 anni, si avvicina per togliergli un accendino di mano e lui gli stacca con un morso l’ultimo pezzo della falange del terzo dito della mano sinistra.

Sul posto interviene anche il 118 con due ambulanze e un’automedica. L’agente ferito viene trasportato alla Multimedica di Sesto San Giovanni in codice giallo, dove viene sottoposto ad un delicato intervento alla mano. Il polpastrello, fanno sapere dalla centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza, è stato amputato. Potrebbe avere 50 giorni di prognosi. L’aggressore viene portato al Sacco per il suo stato di agitazione: sembra sia un paziente psichiatrico. Viene arrestato per resistenza e lesioni aggravate, ha precedenti per gli stessi tipi di reato.

Il segretario provinciale del Sindacato autonomo di Polizia, Massimiliano Pirola, ha fatto un appello tramite MilanoToday ribadendo che servirebbero più taser in mano ai poliziotti. “Oggi a Milano ce ne sono ancora pochissimi. Ogni Volante dovrebbe averne uno. Dovrebbero abilitare tutti gli agenti all’utilizzo dell’arma e dovrebbero cambiare anche le regole d’ingaggio”.

