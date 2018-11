Traffico di petrolio tra Isis e Paesi europei

L’On. Mario Borghezio lancia l’allarme in Europa sul pericoloso fenomeno dei traffici petroliferi dell’ISIS e di altri gruppi jihadisti.

Nella sua interrogazione, Borghezio afferma che “recenti inchieste giornalistiche hanno rivelato l’esistenza di un fiorente contrabbando di carburante che coinvolge diversi Paesi Membri. Attraverso broker compiacenti, prestanome e società ‘cartiere’ vengono importati illegalmente, soprattutto via mare, carichi di greggio – da raffinare o già raffinato – proveniente da zone gestite da milizie irregolari in Libia o perfino in Siria. Il carburante riceve spesso certificati di origine contraffatti nel paese di ingresso della UE (come ad esempio Malta) e poi rivenduto alle catene di distribuzione delle cosiddette pompe bianche”.