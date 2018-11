Macron a Berlino: “Create un’Europa aperta, servono idee fresche”

BERLINO, 18 NOV – “Ci troviamo in un momento molto importante della nostra storia. I giovani possono costruire il futuro solo se conoscono il passato. Altrimenti esiste il rischio di ripetere gli errori. Create un’Europa aperta e ambiziosa”.

Con un appello ai giovani, incontrati a Berlino, inizia la visita del presidente francese Emmanuel Macron, oggi nella capitale tedesca, per commemorare le vittime della prima guerra mondiale. Alla iniziativa era presente il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che ha esortato: bisogna rinnovare la promessa “mai più la guerra!”. Per il presidente tedesco, “servono idee fresche“. Macron è atteso al Bundestag, dove pronuncerà un discorso, e sucessivamente incontrerà Angela Merkel in cancelleria, per una bilaterale. (ANSA)

Nel frattempo in Francia c’è stata rivolta dei gilet gialli e alcuni manifestanti hanno portato in piazza una ghigiottina, ma il presidente francese non sembra scovolto piu’ di tanto.