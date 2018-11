Pd, Richetti: allargare il campo a Emma Bonino

Richetti ha lanciato una sua proposta, per andare “oltre il Pd”: “Un grande movimento, i Democratici, che parta dall’esperienza del Pd e allarghi il proprio campo a Emma Bonino e a Rossella Muroni. Se guidassi io il Pd, mi presenterei così alle prossime Europee, avendo Carlo Calenda come frontman delle liste“.

Le elezioni europee saranno il primo grande appuntamento elettorale per il nuovo segretario Pd e se le primarie dovessero tenersi il 3 marzo, sarebbero un impegno davvero molto ravvicinato per il neoeletto leader dem. Tanto che diversi, ieri lo ha sottolineato anche Pier Luigi Castagnetti, auspicano tempi più stretti per il congresso Pd.

