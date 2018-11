Boschi: “Il mio errore più grande? Aver promesso di lasciare la politica”

fonte: RAI

«Il mio errore più grande? Aver detto che avrei lasciato la politica in caso di sconfitta al Referendum». Maria Elena Boschi, ospite di Bianca Berlinguer a «Cartabianca» si racconta e ripercorre quella dichiarazione fatta: «Non fu un errore ‘non lasciarla’, ma fu un errore dirlo pubblicamente. Oggi non lo rifarei più. Ma so che la politica è a termine e penso debba essere a termine per tutti. Per questo sto continuando a fare il mio lavoro perché avere la sicurezza di uno stipendio alla fine della carriera politica, rende anche più liberi nelle scelte che si fanno» ha spiegato la ex ministra o ora deputata del Pd.