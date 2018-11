Festival delle femministe con cortometraggi pornografici ed erotici

di Askanews

Ginevra – Un clitoride gonfiabile gigante ha dato il via al festival femminista “Les Créatives” a Ginevra. In programma concerti, danze e dibattiti, per parlare del posto delle donne nella società, ma anche del piacere femminile. Le direttrici Dominique Rovini e Anne Claire Adet: “È un festival multidisciplinare, abbiamo del teatro, della danza, proiezioni e ovviamente molti concerti e tutto questo è accompagnato da discussioni e tavole rotonde”, spiegano.

“L’idea infatti, è di mettere avanti le donne artiste, ma anche parlare del posto delle donne nella società, quindi abbiamo tematizzato attraverso il festival tutta una serie di dibattiti per parlare degli obiettivi femministi attuali”, aggiungono.”Questa sera iniziamo con il piacere. Abbiamo voluto davvero mettere avanti il piacere femminile e il piacere in senso ampio. Apriamo con una rappresentazione teatrale ‘Passione semplice’ di Emilie Charriot, una tavola rotonda che parlerà del piacere e poi una serie di proiezioni di cortometraggi pornografici ed erotici sulla diversità del piacere femminile”, sottolineano.