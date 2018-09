Bologna: degrado, delinquenti, invasione di zanzare e topi

La Foscherara tra degrado, delinquenti, invasione di zanzare, topi e persino rettili nella zona verde dietro Via Benedetto Marcello. L’amministrazione si è mossa, il privato proprietario del parco pare di no. Ieri avevamo raccolto le preoccupazioni dei residenti per questa situazione, di cui si è interessato il consigliere di Insieme Bologna del Quartiere Savena – Nicola Stanzani …

di Etv