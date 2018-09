Fondi Lega, Salvini: “ci levino tutto, gli italiani sono con noi”

“Sono tranquillissimo. È una vicenda del passato, ci levino tutto, gli italiani sono con noi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha commentato la decisione del Tribunale del Riesame di Genova di accogliere il ricorso della Procura sul sequestro dei beni alla Lega.

“Si tratta di una vicenda del passato e spero che la Procura di Genova si impegni su temi come il drammatico incidente del ponte”, ha detto ancora Salvini a margine di una conferenza stampa al Viminale.”Da parte mia sono tranquillo e sto lavorando per le espulsioni di migliaia di irregolari indesiderati. Gli avvocati fanno il loro lavoro. Io non sono turbato perché si tratta di fatti di dieci anni fa. I processi alla storia non mi affascinano. Se ci tolgono tutto lo facciano pure, gli italiani sono con noi”, ha concluso. (askanews)