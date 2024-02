Lega, proposta di legge: stop manifestazioni contro Israele

La Lega ha presentato una proposta di legge “pro-Israele”, nella quale si intende vietare le manifestazioni in cui si esprimano critiche allo Stato ebraico. Una proposta che porta la firma del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e adotta la definizione di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA), che inquadra l’antisemitismo “una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici”.

Gli stessi storici come David Feldman considerano questa definizione “sconcertante” per il rischio concreto che “l’effetto complessivo faccia ricadere sui critici d’Israele l’onere di dimostrare di non essere antisemiti”.

Le manifestazioni di piazza, come possono essere quelle pro-Palestina degli ultimi mesi, possono esser vietate “per ragioni di moralità”, anche in caso di “rischio potenziale” per l’uso di “simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge”.

A caldeggiare la proposta è stato lo stesso leader leghista Matteo Salvini in occasione della Giornata della Memoria. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha riferito di aver elaborato il testo del ddl con l’aiuto dell’Unione Associazioni Italia-Israele. […] www.ilgiornaleditalia.it