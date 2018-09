A Parigi nasce il taxi per sole donne

PARIGI, 05 SET – A Parigi arriva ‘Kolett’, il nuovo taxi in stile Uber ma riservato a sole donne. L’app per il servizio 100% femminile funzionerà dal 12 settembre nel quadrante ovest di Parigi. In caso di successo, è poi prevista un’estensione al resto della città, alla provincia francese e anche all’estero. Obiettivo iniziale: 3000 corse al mese.

Secondo Le Parisien, gli autisti saranno rigorosamente di sesso femminile. Come anche le clienti. Gli uomini potranno accedere a bordo dei taxi attivi 24 ore su 24 solo nel caso in cui vengano accompagnati da una donna. Per ora, il servizio dispone di 40 autiste donne ma l’obiettivo è raddoppiare la flotta in tempi brevi. Tutte le auto sono inoltre dotate di seggiolini per bambini. (ANSA)