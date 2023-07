Segregazione femminile, cancellata festa in piscina per sole donne

LIMBIATE, 03 LUG – Avrebbe dovuto essere “l’evento dell’anno per le donne musulmane”, una festa in piscina riservata a sole donne islamiche, in programma per il prossimo 8 luglio a Limbiate (Monza), ma è stata cancellata. A darne l’annuncio è la gestione delle ‘Piscine il Gabbiano di Limbiate’, che ha spiegato come l’evento non sia più in programma perché “le restrizioni paventate per la giornata non sono in accordo con i nostri ideali”, essendo “persone che in primis tengono alla tutela e all’emancipazione delle donne”, precisando di aver pensato di affittare la location senza conoscere tutti i dettagli dell’evento, che altrimenti avrebbero rifiutato subito.

A innescare la polemica a seguito della pubblicità della giornata da parte degli organizzatori di ‘bahaja-it’, è stata l’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri, che ha definito la manifestazione un esempio di “segregazione femminile”. Solo ieri tramite social, gli organizzatori della festa hanno pubblicato un messaggio di ringraziamento agli onorevoli leghisti “per avere contribuito all’inaspettata impennata dei nostri partecipanti”, quasi “vicini al sold out”. (ANSA)