Perde il lavoro, ora è sul lastrico: “Viviamo in 5 con 280 euro”

di PalermoToday

Nonostante sia da otto anni senza un lavoro, prova a sostenere la famiglia con tutti i mezzi che ha a disposizione. Come se non bastasse, la figlia più grande, di 20 anni, è gravemente malata. Arriva dalla Sicilia la storia di Francesco Di Bella, raccontata su PalermoToday da Rosaura Bonfardino.

Il 49enne era imbarcato sulle petroliere ma ha perso l’occupazione per un problema di salute. Diabetico, vive con la moglie e 3 figli con una pensione di invalidità di 280 euro al mese. Per i primi due anni dopo la perdita del lavoro, ha provato ad arrangiarsi come ha potuto. Da 6 anni, però, non riesce a trovare nulla.

Da questa mattina è in sit in davanti a Palazzo delle Aquile per chiedere un incontro con il sindaco Leoluca Orlando. E’ stato ricevuto sia dall’assessore alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina, che dal presidente del Consiglio comunale Totò Orlando. Ad ascoltarlo anche il consigliere comunale della Lega Igor Gelarda e il leader de “I Coraggiosi”, Fabrizio Ferrandelli.“