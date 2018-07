Borghezio: urgenti controlli sanitari preventivi sui migranti

COMUNICATO STAMPA ON.BORGHEZIO : URGENTI CONTROLLI SANITARI PREVENTIVI SUI MIGRANTI DISTRIBUITI IN EUROPA

Con la ripartizione dei migranti e rifugiati nei vari Stati membri aumenta il pericolo della diffusione di malattie che si pensavano debellate. Ad esempio si apprende che tra i 447 immigrati arrivati a #Pozzallo qualche giorno fa, ben il 90%, ovvero circa 400, sono affetti dalla scabbia.

L’UE, che sente il bisogno di intervenire in tutte le questioni interne degli Stati membri, non pare abbia finora pensato a come fronteggiare questo ostacolo sanitario.

Riteniamo che salvaguardare la libertà di tutti non configuri – almeno per ora – il reato di razzismo…

On. Mario #Borghezio

Deputato #Lega Nord al P.E.