Asset Banca, quale solidità?

Comunicato Stampa –

in risposta a http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati

Roma, 27/04/2018

Egr. Dott. Ercolani, a prescindere da maggioranze o minoranze, mi domando in merito a quanto da lei espresso riguardo ad Asset Banca e alla sua solidità che lei vanta dall’alto di gestione bancaria dimostrata al momento, soprattutto dagli otto anni e passa di condanna racimolati sin ora (“vorrei fare chiarezza sull’argomento Asset Un conto è la liquidità e un conto è la capitalizzazione”) se questa solidità da lei sostenuta era o meno confermata anche da chi tra il 2010 e il 2014, ovvero BDO srl, ha certificato i Bilanci di Asset, mentre in contemporanea certificava anche quelli di BCS e Banca Centrale (vedi ad esempio bilanci 2014 in allegato alla mail seguente), a quanto pare addirittura sempre a firma Paolo Scelsi, grazie alla “particolare” attenzione sul conflitto d’interessi da parte del Segretario all’Industria Arzilli ( al Governo con due mandati consecutivi e sempre in veste di Segr, all’Industria) e su BCSM dei Segretari alle finanze Gabriele Gatti e Pasquale Valentini?

Stefano Davidson