“Mio figlio ostaggio dell’ospedale”, il padre di Alfie chiede al papa di andare a Liverpool

E’ un uomo distrutto e ringrazia l’Italia. Il padre di Alfie Evans dice che il bambino è ostaggio dell’ospedale (che lo vuole morto) e implora il papa di andare a Liverpool per rendersi contro della situazione con i suoi occhi.

++IL PADRE DI #AlfieEvans CHIEDE AL PAPA DI ANDARE A LIVERPOOL++ pic.twitter.com/mH6lqBoNtS — Jacopo Coghe (@jacopocoghe) 26 aprile 2018

“Chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”. Lo ha detto il papà di Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”.

“Vi ringraziamo – ha aggiunto il papà di Alfie alla tv dei vescovi – per la solidarietà e il supporto ricevuti in questi giorni. Grazie. Vi amiamo. Noi non ci arrendiamo, andiamo avanti. Abbiamo conosciuto persone straordinarie. Il Papa è vicino a noi. Stiamo facendo tutto il possibile per nostro figlio, nel nome di Dio. Vi faccio vedere la foto che ha fatto questa notte mia moglie ad Alfie. Questo è quello per cui gli italiani stanno lottando, questo è quello per cui noi stiamo lottando”.