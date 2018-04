Siria, Gentiloni: “Gli Usa restano il nostro principale alleato”

“La soluzione della crisi e della guerra in Siria non può che essere affidata al negoziato, noi siamo fedeli alle nostre alleanze, gli Usa per noi restano il nostro principale alleato”. A parlare è il presidente del Consiglio uscente, Paolo Gentiloni.

“Non diamo giudizi come qualcuno che qualche mese fa era uno straordinario fan dell’attuale presidente Usa e che poi, dopo qualche mese, a quanto sembra, è diventato un ferocissimo critico” ha concluso.