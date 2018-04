Sequestrati farmaci per sbiancare la pelle destinati a negozi etnici

GENOVA, 13 APR – La Guardia di finanza ha sequestrato in porto a Genova 21 tonnellate di farmaci sbiancanti della pelle arrivati dall’India perché indicati nei documenti di accompagnamento come cosmetici. Secondo la Gdf si tratta di medicinali destinati ad essere posti in commercio anche sul territorio italiano attraverso dedicati negozi etnici conosciuti come afro shop.

Le creme, è stato spiegato dagli investigatori, se usate in modo inappropriato possono causare danni alla salute facendo insorgere anche diabete, ipertensione arteriosa o malfunzionamento dell’asse ipotalamo-ipofisi- surrene.

A gestire il commercio c’è una azienda milanese specializzata nel commercio all’ingrosso di medicinali, il cui responsabile è stato denunciato a piede libero alla competente autorità giudiziaria. Proseguono le indagini per verificare la regolarità delle precedenti spedizioni. (ANSA)