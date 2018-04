Ong, Guardia Costiera Libica dice “I TELL YOU (vi dico) e non “I KILL YOU”

La Guardia Costiera Libica dice “I TELL YOU – Vi dico” e non “I KILL YOU – Vi uccido”, come sostiene la ONG Open Arms e i suoi amici “giornalisti” propagandisti immigrazionisti. video @IAmJamesTheBond

(AMSAMED) IL CAIRO, 4 APR – Per la prima volta in questi mesi è avvenuta un’inversione di tendenza nei salvataggi di migranti in mare sulla rotta del Mediterraneo centrale, quella che dalla Libia porta all’Italia: dal primo gennaio la Guardia costiera libica ha compiuto infatti oltre 4.100 salvataggi, quasi il doppio rispetto ai circa 2.500 delle ong.

E’ quanto emerge dall’analisi di dati relativi alla Libia e prodotti dall’accresciuta capacità di controllo delle proprie coste da parte libica, grazie a varie strategie attuate anche dall’Italia per affrontare la crisi migratoria da paese nordafricano.

I risultati hanno portato a una drastica riduzione degli arrivi in Italia: secondo dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, aggiornati al 18 marzo, si è passati da 16.238 dei primi due mesi e mezzo del 2017 ai 6.131 del periodo attuale, con una flessione 63%. Peraltro, l’accresciuto attivismo della Guardia costiera libica e i vincoli all’azione delle ong ha portato a una diminuzione di morti, sulla pur sempre micidiale rotta mediterranea centrale, di quasi un terzo: sempre secondo i dati Oim aggiornati alla metà del mese scorso, si è passati dai 498 del 2017 alle 358 vittime attuali (-28%). ANSAMED