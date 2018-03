Roma, tir turco entra nella zona proibita: scatta lʼallarme

Paura e traffico in tilt a via del Corso a Roma quando verso le 10:30 un mezzo pesante con targa turca è entrato in una zona vietata in questo periodo di festività pasquali. Il camion è arrivato da via Tomacelli fino quasi a largo Goldoni dove è stato poi bloccato da una pattuglia dei carabinieri.

La questura di Roma ha però precisato che non si è trattato di un “buco della sicurezza”. Secondo le forze dell’ordine si è dimostrata la tempestività d’azione di tutti gli uomini adibiti alla sicurezza. Dopo i controlli e accertata la buona fede dell’autista il mezzo pesante è stato riportato nella zona corretta. La questura ha aggiunto che la “green zone” dove è avvenuto il fatto non prevede chiusure dei varchi ma controlli rigorosi e capillari. tgcom24.mediaset.it