Gentiloni: Italia uscita dalla crisi grazie a governo Pd

ROMA, 28 MAR – L’Italia si è “lasciata alle spalle la crisi più difficile del dopoguerra”. Lo ha detto il presidente del Consiglio dimissionario, Paolo Gentiloni, intervenendo alla presentazione dell’Osservatorio sul reddito di inclusione, spiegando che “i dati fanno ben sperare sull’economia italiana. Il governo – ha detto – può contare su una congiuntura relativamente stabile. Per il governo uscente è positivo perché non siamo mai stati profeti di sventura e perché questa situazione è legata anche alle misure prese dal governo in questi anni“. (ANSA)