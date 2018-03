Firenze, calci e pugni agli agenti della Polfer: arrestato nigeriano

In manette giovane della Nigeria in stazione a Firenze. Lo straniero ha iniziato a gridare senza motivo camminando avanti e indietro nel vagone di un treno Intercity fermo in stazione poi ha preso a calci e pugni gli agenti della Polfer, intervenuti su richiesta del capotreno.

L’uomo un 26enne della Nigeria ha continuato a spintonare i poliziotti anche all’intero degli uffici della polizia ferroviaria. Per lui e’ scattato l’arresto. L’episodio e’ accaduto l’11 marzo scorso all’interno della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze ed e’ stato reso noto ieri, 13 marzo. ANSA