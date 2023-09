Covid, Biden ha ricevuto un’altra dose di “vaccino”

“Il medico del presidente Joe Biden ha annunciato che ieri il presidente ha ricevuto il suo vaccino aggiornato contro il COVID-19 e incoraggia tutti gli americani a seguire il suo esempio. La tua reazione?”

Lo scrive su X Simon Ateba, Corrispondente capo della Casa Bianca a Today News Afric

BREAKING: President Joe Biden's doctor announced that the President received his updated COVID-19 vaccine yesterday and encourages all Americans to follow his example. Your reaction? pic.twitter.com/5AEmpYiU5k

— Simon Ateba (@simonateba) September 23, 2023