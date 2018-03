La lobby del latte in polvere convince le donne a non allattare

Il mercato del latte in polvere è molto redditizio, ma dare questo prodotto ai bambini può essere a volte pericoloso perché nelle zone più povere del mondo non sempre l’acqua è di ottima qualità, e può veicolare malattie. Ma stando a quanto denuncia un’inchiesta condotta dal Guardian e da Save the Children, queste considerazioni non sembrerebbero interessare molto le grandi multinazionali del settore.

Nonostante il codice internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità lo proibisca, i big del settore userebbero metodi aggressivi, clandestini e spesso illegali per indirizzare le madri nelle zone più povere del mondo a scegliere il latte in polvere per l’allattamento.

Come riporta Europa Today in alcune delle aree più povere delle Filippine venivano offerti a medici, ostetriche e operatori sanitari locali viaggi gratuiti per conferenze, pasti, biglietti per spettacoli e cinema e persino per il gioco d’azzardo online, per guadagnare la loro lealtà e fare consigliare alle loro assistite l’utilizzo di latte in polvere.

E, guarda caso in quelle stesse aree delle Filippine le percentuali di allattamento esclusivo al seno nei primi sei mesi di vita del bambino sono bassissime, solo il 34%. Qui, secondo quanto riferito dal quotidiano britannico, le multinazionali distribuiscono opuscoli sull’alimentazione infantile alle madri, che sembrano essere consigli medici, ma in realtà raccomandano marche di formule specifiche e talvolta hanno addirittura dei buoni sconto. E con ottimi risultati.

Il codice internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità impedisce esplicitamente alle aziende del settore di prendere direttamente di mira madri e operatori sanitari e limita la pubblicità. Soprattutto nei Paesi più poveri queste pratiche sono sconsigliate perché c’è un maggior rischio per i piccoli di contrarre polmonite e diarrea e, con la mancanza di accesso alle cure sanitarie, le madri sono meno informate sui benefici dell’allattamento al seno.

In Messico solo il 31% dei bambini è allattato esclusivamente al seno per i primi sei mesi: qui il 50% delle madri ha dichiarato di aver ricevuto latte in polvere direttamente dal proprio medico. In Cile il 75% di medici, infermieri e ostetriche negli ospedali ha riferito che ci sono costantemente visite di rappresentanti delle aziende del settore nelle strutture ospedaliere.

La replica della Nestlé

Le aziende dal canto loro hanno negato le accuse. “Questa immagine non rappresenta la cultura e le pratiche commerciali di Nestlé”, ha scritto l’azienda in una nota in cui assicura che “la prima e più fondamentale espressione del nostro rispetto per le madri e i bambini è il supporto per l’allattamento al seno, il rispetto della legge e le nostre procedure rigorose”.