Sant’Angelo, decapitata statua della Madonna: “Atto vandalico e sacrilego”

Sant’Angelo Lodigiano – Parla di “Atto vandalico e sacrilego contro un’immagine della Madonna che vegliava alle ‘botteghe del Pilota'” e chiama i barasini in preghiera questa sera alle ore 21 sul luogo dell’accaduto. Lo scrive Il Giorno

Don Angelo Manfredi, parroco della chiesa di Maria Madre della Chiesa, a S.Angelo dopo che ieri mattina è stata ritrovata decapitata la statua della Madonna, alta circa un metro, che si trovava su un piedistallo in una rientranza dietro l’oratorio di San Rocco, in via Colombo, nel quartiere Pilota, aggiunge: “A nome della comunità cristiana esprimo tutta la tristezza che causa questa offesa a un segno di fede, di maternità e di protezione. Proprio nei giorni in cui ricordiamo la dignità della donna, si offende l’immagine di una Donna venerata dai cristiani e dai musulmani“.

“La statua decapitata è stata trovata questa mattina vicino ad un cestino – spiega uno dei volontari del gruppo di contorllo del vicinato -; la testa è stata individuata più tardi, ad un centinaio di metri di distanza, da uno del gruppo, che ha subito informato il sindaco Maurizio Villa e l’assessore Domenico Beccaria, i quali hanno subito espresso sdegno e pieno sostegno alla comunità parrocchiale.”