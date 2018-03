Nigeriani si accoltellano nel centro di accoglienza, uno è grave

BENEVENTO, 11 MAR – Due nigeriani, ospiti di una struttura di accoglienza a Benevento, sono stati ricoverati questa mattina in ospedale, uno in gravi condizioni per un taglio alla gola, dopo essersi – secondo quanto si è appreso – accoltellati tra loro. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri. ansa