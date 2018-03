Boldrini si rimangia tutto: video in cucina per chiedere il voto

Ricordate tutte le polemiche contro la pubblicità sessista e contro chi rappresenta le donne come casalinghe in cucina? Beh, dimenticatele. La donna in cucina va bene, addirittura muta, se serve a raccattare voti.

Ecco il video della Boldrini per chiedere agli elettori di votarla. Fa un caffé e poi prende in mano un cartello con la scritta “sveglia”, “Il 4 marzo”; “Vai a votare Liberi e Uguali”