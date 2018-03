Roma: antifascisti di nuovo in piazza contro CasaPound

‘Allerta Antifascista contro ogni razzismo e sessismo’. È lo striscione di alcune decine di manifestanti che sono arrivati a largo di Torre Argentina per la manifestazione contro la chiusura della campagna elettorale di CasaPound, alle 18 al Pantheon.

“I fascisti non devono avere la libertà di parlare nelle piazze, tutelati dalle forze dell’ordine”, dice un manifestante. “Siamo tutti antifascisti”, i cori urlati dai dimostranti, distanti dal cordone della polizia in tenuta antisommossa che chiude la piazza nel lato antistante via di Torre Argentina.

ADNKRONOS