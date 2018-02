Milano, furto ai danni della Nazionale australiana di basket: arrestati tre nomadi

Avevano tentato di svaligiare il furgone della Nazionale di basket femminile australiana, ma sono stati colti sul fatto dagli agenti della polizia e arrestati. Sono finiti così in manette a Milano due donne e un uomo per furto pluriaggravato in concorso.

Come scrive il Giorno, mercoledì scorso gli agenti della squadra investigativa del commissariato Bonola della Questura di Milano hanno arrestato i tre, cittadini dell’Est Europa naturalizzati italiani e domiciliati all’interno del campo nomadi di Via Martirano a Milano. Si tratta di un uomo e due donne, tutti con precedenti specifici.

Il furgone oggetto del furto è risultato essere quello della Nazionale di basket femminile australiana; tutto il materiale è stato restituito alle atlete.