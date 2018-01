Catania: Save the Children apre un centro per “minori stranieri non accompagnati”

CATANIA, 31 GEN – E’ stato inaugurato stamane a Catania il centro diurno CivicoZero di Save the Children, dedicato alla protezione e alla promozione dell’integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio e in particolare di quelli maggiormente vulnerabili e a rischio di violenze, abusi o sfruttamento.

I minori stranieri sono per lo piu’ maschi di 17 anni, quando sono davvero minorenni.

Migranti, “basta con l’accoglienza ai falsi minori”

Migranti, Germania sotto choc: il 43% dei “profughi” è finto minorenne

Migranti falsi minorenni, Borghezio: ‘finalmente la UE ci da’ ragione’

Il nuovo centro di Catania, il primo in Sicilia, entra a far parte di una rete di Centri già attivata con successo dall’organizzazione a Roma, a partire dal 2009, e successivamente a Milano e Torino. Il progetto Civico Zero è volto a fornire supporto, orientamento e protezione a minori migranti, in particolare non accompagnati, in situazioni di marginalità sociale, a rischio di devianza, sfruttamento e abuso per migliorare le loro condizioni di vita, offrendo tutela e promozione dei loro diritti e rafforzando i processi d’integrazione e inclusione nel tessuto sociale di riferimento. All’inaugurazione ha preso parte, tra gli altri, il direttore Generale di Save the Children Valerio Neri. (ANSA)