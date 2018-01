Kyenge organizza una settimana contro l’afrofobia al Parlamento UE

L’ispirazione le è arrivata dal candidato del centrodestra alla Regione Lombardia Attilio Fontana, con quella definizione di “razza bianca” sulla quale si erano scatenate polemiche infinite. Cecile Kyenge, però, vuole andare oltre, e in nome del presunto razzismo “delle destre”, dice lei, vuole organizzare al Parlamento europeo, dove siede grazie al Pd, una bella manifestazione in difesa dell’Africa. Lo scrive www.secoloditalia.it

«A giugno – spiega – organizzerò una settimana sull’afrofobia al Parlamento europeo – le cui date sono ancora da definire – per ragionare sul problema del razzismo nell’Unione e promuovere un’immagine nuova e corretta degli africani», dice al convegno a Roma Africa, futuro dell’Europa? – La visione della Diaspora Africana Nera d’Italia’, organizzata dalle Rete per le diaspore in Italia Redani.

Kyenge prosegue a spiegare l’importanza della sua iniziativa: “Fontana non è stato il primo a parlare di razza bianca, lo ha preceduto tempo fa una deputata del Front nationale di Marine Le Pen». Meglio, secondo la Kyenge, investire quelli che l’europarlamentare congolese definisce gli Stati Uniti d’Europa. «Il problema coinvolge molti paesi europei, pertanto è utile invitarli al confronto con gli afrodiscendenti, per ribadire il loro ruolo nell’arricchire l’Ue. Mi chiedete se l’Africa è il futuro dell’Europa? Vi rispondo di sì». Se lo dice lei…