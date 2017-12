Energia: da gennaio luce +5,3%, gas +5%

Nel primo trimestre del 2018 le famiglie italiane registreranno un incremento del +5,3% per le forniture elettriche e del 5% per quelle del gas.

È quanto prevede l‘aggiornamento delle tariffe nei servizi di tutela stabilito dall‘Autorità per l‘energia.

L‘aumento dell‘elettricità – dicono – è legato ad una serie di fattori concomitanti, tutti al rialzo, che hanno portato ad una crescita dei prezzi all‘ingrosso nell‘ultimo trimestre.

L‘Authority cita in particolare la ripresa dei consumi, l‘indisponibilità prolungata di alcuni impianti nucleari francesi, alcune limitazioni nei transiti di elettricità nella rete italiana, la minore disponibilità della generazione idroelettrica nazionale per la siccità e l‘aumento stagionale dei prezzi all‘ingrosso del gas a livello europeo.

A questi fenomeni si affianca anche un aumento della componente legata al dispacciamento, cioè quella per mantenere adeguato ed in equilibrio il sistema elettrico, così come l‘incremento degli oneri legati alle risorse interrompibili per tutto il 2018 per la sicurezza del sistema elettrico, spiega l‘Autorità. REUTERS