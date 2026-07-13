Bonelli, interrogazione sulla scorta al megayacht dell’ambasciatore Usa

“Presenterò un’interrogazione parlamentare sul ‘tour turistico-diplomatico’ dell’ambasciatore americano Tilman Fertitta, che attraversa le coste italiane a bordo del Boardwalk, un megayacht privato lungo 117 metri, con una stazza di oltre 5 mila tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari”.

Lo annuncia il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, evidenziando che “da Civitavecchia a Napoli, Vibo Marina, Palermo, Cefalù, Gallipoli e Bari, fino alle tappe annunciate di Venezia, Trieste, Genova e Sardegna, lo yacht è accompagnato e sorvegliato da unità navali della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, elicotteri e personale delle forze di polizia italiane”.

“Non è una semplice assistenza, ma un imponente dispositivo di sicurezza e polizia marittima”.

Le ordinanze delle Questure precisano inoltre che l’ambasciatore è destinatario di una misura di protezione corrispondente al primo livello di rischio, assicurata da personale specializzato del Reparto scorte di Roma”, sottolinea Bonelli, chiedendo “per quale ragione la sicurezza di un ambasciatore statunitense in navigazione con il suo mega yacht privato debba essere garantita da mezzi aereo navali italiani con risorse dello Stato italiano? Perché non vengono impiegati apparati di sicurezza americani? Quanti uomini e mezzi vengono sottratti al controllo del territorio e delle coste? E quanto costa tutto questo ai cittadini italiani?”.

“La vicenda è ancora più grave per l’arrivo previsto a Venezia, città fragile e già sottoposta a una pressione enorme, soprattutto durante il Redentore”, aggiunge ancora il co-leader di Avs, incalzando il governo a “chiarire quali accordi abbia stretto con l’Ambasciata americana e mandi il conto a Trump”.

“L’Italia non può diventare la scorta gratuita del megayacht privato dell’ambasciatore degli Stati Uniti”, aggiunge. ANSA