“Se cadesse il governo Draghi, un applauso di soddisfazione salirebbe da Putin e dal Cremlino, non ho dubbi che un elemento di questo genere ci sarebbe. In parte è anche in gioco il tema della risposta europea rispetto a questa crisi” ucraina. Lo ha detto ieri il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato alla Festa dell’Unità di Roma. tgcom24.mediaset.it

Condividi