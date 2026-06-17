TV tedesca rimuove servizio falso dopo l’azione legale di Elon Musk

L’emittente pubblica tedesca ZDF ha rimosso parte di un servizio giornalistico in cui si affermava che il miliardario del settore tecnologico Elon Musk avesse incitato alla caccia ai migranti in Irlanda del Nord. La ZDF ha ammesso che la formulazione del servizio era “fuorviante”, mentre Musk ha dichiarato che “sono in corso azioni legali contro la ZDF per le sue oltraggiose menzogne”. Lo scrive la BBC.

I fatti

La scorsa settimana a Belfast sono scoppiati disordini a seguito di un brutale attacco con un coltello in una strada nella zona nord della città. La polizia ha arrestato un uomo sudanese sul luogo dell’aggressione, che è stato poi posto in custodia cautelare da un tribunale con l’accusa di tentato omicidio.

La vittima è rimasta gravemente ferita e, secondo quanto emerso in tribunale, ha perso l’occhio sinistro nell’attacco della scorsa settimana, che ha scatenato proteste a Belfast e ha portato all’incendio di case e veicoli.

La conduttrice di ZDF ha detto in TV: «Elon Musk ha chiamato alla caccia contro i migranti.»

In realtà, nel suo tweet, Elon Musk scriveva solo: “Only by protesting REPEATEDLY and LOUDLY will there be any change!!” (Solo protestando RIPETUTAMENTE e A VOCE ALTA ci sarà qualche cambiamento!!)

ZDF è accusata di aver mentito, distorcendo spudoratamentele parole di Elon Musk e trasformando un invito generico a protestare in un presunto «appello alla caccia ai migranti». NIUS (un portale di notizie e media online tedesco) lo definisce propaganda e menzogna di Stato.