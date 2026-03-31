Dieci detonatori per bombe a mano trovati su una spiaggia in Salento

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detonatori per bombe a mano

MELENDUGNO, 31 MAR – Dieci detonatori per bomba a mano sono stati rinvenuti ieri sera dai carabinieri sull’arenile antistante un lido di San Foca, marina di Melendugno in provincia di Lecce. I detonatori, di fabbricazione slava, erano all’interno di un contenitore di plastica portato a riva presumibilmente dalle correnti marine.

A far scattare l’allarme Ã¨ stata una segnalazione giunta alla Capitaneria di Porto di Otranto che cosÃ¬ ha attivato l’immediato intervento dei carabinieri. L’area Ã¨ stata interdetta e messa in sicurezza per garantire la tutela dell’incolumitÃ  pubblica. Sul posto Ã¨ intervenuto il nucleo artificieri dei carabinieri che ha proceduto al recupero dei manufatti, finalizzato alla loro successiva distruzione in condizioni di sicurezza. Al termine delle operazioni, la zona Ã¨ stata quindi bonificata. (ANSA)

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