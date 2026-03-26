Neve in Alto Adige, chiusi passi Gardena e Sella

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Neve in Alto Adige

BOLZANO, 26 MAR – La neve Ã¨ tornata in Alto Adige con l’annunciato passaggio di una perturbazione. Attualmente i fiocchi stanno cadendo oltre i 700-100 metri di quota, cosÃ¬ anche al Brennero. Per pericolo valanghe sono chiusi i passi Gardena e Sella.

La scorsa notte il forte vento ha provocato una trentina interventi dei vigili del fuoco in tutto l’Alto Adige per la rimozione di alberi caduti e rami spezzati, nonchÃ© per la messa in sicurezza di persiane, parti di edifici e altri oggetti pericolanti. A Bressanone un grosso albero Ã¨ caduto su una macchina parcheggiata. Secondo la Protezione civile altoatesina il forte vento persisterÃ  anche nella giornata odierna. (ANSA)

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