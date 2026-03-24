Protocollo Unicef-Sviluppo Lavoro Italia per minori stranieri non accompagnati

Promuovere l‘integrazione sociale e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani migranti, attraverso percorsi che mirano a potenziare le loro competenze, accrescere l’occupabilitÃ e sostenere il raggiungimento di una maggiore autonomia personale e professionale.

Ãˆ l’obiettivo del Protocollo d’intesa firmato da Paola Nicastro, presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, societÃ in house del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore dell’ufficio Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale della risposta a favore dei minorenni migranti e rifugiati in Italia.

“L’orientamento al lavoro e lo sviluppo delle competenze rappresentano – ha spiegato Dell’Arciprete – strumenti fondamentali di inclusione e autonomia.

Mettere in sinergia esperienze e modelli come Skills4YOUth e gli interventi di Sviluppo Lavoro Italia significa valorizzare le potenzialitÃ dei giovani e accompagnarli in percorsi sostenibili di crescita personale e professionale”.

“Il rafforzamento delle sinergie tra istituzioni e organizzazioni internazionali consente – ha detto Nicastro – di rendere piÃ¹ efficaci e duraturi gli interventi, favorendo una reale inclusione sociale e una partecipazione attiva alla vita economica del Paese”. ANSA