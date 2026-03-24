Bandi per accoglienza dei migranti, indagato prefetto di Rieti

L’attuale prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, secondo quanto ha appreso l’ANSA da fonti qualificate, Ã¨ indagata nell’ambito dell’inchiesta della procura europea di Roma (Eppo) riguardante i bandi destinati all’accoglienza di migranti e richiedenti asilo in provincia di Rieti.

La stessa indagine, delegata alla Guardia di Finanza, vedeva giÃ indagati anche l’attuale direttore della Direzione centrale dei servizi per l’immigrazione e l’asilo del Viminale, Gennaro Capo, per alcune presunte irregolaritÃ nei bandi della prefettura di Rieti per l’accoglienza dei migranti.

Al prefetto Gennaro Capo, indagato per fatti relativi a quando era prefetto a Rieti tra il 2021 e il novembre del 2023, viene contestato il reato di turbata libertÃ degli incanti, insieme all’attuale vice prefetto vicario di Rieti, Luisa Cortesi, e all’imprenditrice Agostina Mollichella.

Gli altri tre indagati, a cui Ã¨ contestato lo stesso reato, sono una collaboratrice della Mollichella e due funzionarie della stessa prefettura reatina.

Niglio, giunta a Rieti nel novembre 2023 dopo la nomina di Capo al Viminale, Ã¨ stata giÃ sentita dagli inquirenti di Eppo che le contestano, come agli altri indagati, il reato di turbata libertÃ degli incanti. L’inchiesta, nata da un esposto di una cooperativa, riguarda non uno, come in un primo momento era emerso, ma almeno 3 bandi emanati dalla prefettura reatina.Â ANSA