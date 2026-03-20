Mattarella: ‘con Bossi l’Italia perde un sincero democratico’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Sergio Mattarella

“Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il suo sincero cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi. Fondatore e animatore della Lega Nord Ã¨ stato protagonista di una lunga stagione politica. L’Italia perde un leader politico appassionato e un sincero democratico. Il presidente della Repubblica manifesta vicinanza ai familiari e a tutti coloro che ne hanno condiviso l’impegno nel suo partito”. CosÃ¬ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Salvini a Bossi, mi hai cambiato la vita, continueremo sulla tua strada

“Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertÃ . Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del PapÃ , con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato. Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerÃ  a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della LibertÃ . Ciao, Capo. A Dio”. CosÃ¬ su X il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA)(ANSA)

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