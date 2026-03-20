Mattarella: ‘con Bossi l’Italia perde un sincero democratico’

“Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il suo sincero cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi. Fondatore e animatore della Lega Nord Ã¨ stato protagonista di una lunga stagione politica. L’Italia perde un leader politico appassionato e un sincero democratico. Il presidente della Repubblica manifesta vicinanza ai familiari e a tutti coloro che ne hanno condiviso l’impegno nel suo partito”. CosÃ¬ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Salvini a Bossi, mi hai cambiato la vita, continueremo sulla tua strada

“Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertÃ . Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del PapÃ , con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato. Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerÃ a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della LibertÃ . Ciao, Capo. A Dio”. CosÃ¬ su X il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA)(ANSA)