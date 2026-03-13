Morto Bruno Contrada, ex numero tre del Sisde

E’ morto Bruno Contrada, l’ex dirigente di Polizia ed ex numero tre del Sisde. Aveva 94 anni

Bruno Contrada fu arrestato il 24 dicembre 1992 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, fu condannato a 10 anni di carcere. Il superpoliziotto ha trascorso 4 anni e mezzo in carcere e 3 anni e mezzo agli arresti domiciliari. Due anni gli sono stati condonati per buona condotta. Ha finito di scontare la pena nel 2012, quando è tornato libero.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire l’ex numero 2 del Sisde, nel frattempo sospeso anche dalla pensione, ritenendo che Contrada non dovesse essere né processato né condannato perché all’epoca dei fatti a lui contestati il reato di concorso in associazione mafiosa non era “chiaro, né prevedibile”.