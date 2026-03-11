UE, Kallas: ‘nuove sanzioni contro l’Iran’

BRUXELLES – “L’Ue continua a chiedere conto all’Iran.Â Oggi gli ambasciatori degli Stati membri dell’Ue hanno approvato nuove sanzioni nei confronti di 19 funzionari e entitÃ del regime responsabili di gravi violazioni dei diritti umani”.
Lo scrive in un tweet l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas.
“Mentre la guerra in Iran continua, l’Ue proteggerÃ i propri interessi e perseguirÃ i responsabili della repressione interna.
Inoltre – sottolinea – invia un messaggio a Teheran: il futuro dell’Iran non puÃ² essere costruito sulla repressione”.
ANSA – foto da X