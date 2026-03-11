UE, Kallas: ‘nuove sanzioni contro l’Iran’

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

kaja kallas

BRUXELLES – “L’Ue continua a chiedere conto all’Iran.Â Oggi gli ambasciatori degli Stati membri dell’Ue hanno approvato nuove sanzioni nei confronti di 19 funzionari e entitÃ  del regime responsabili di gravi violazioni dei diritti umani”.
Lo scrive in un tweet l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas.

“Mentre la guerra in Iran continua, l’Ue proteggerÃ  i propri interessi e perseguirÃ  i responsabili della repressione interna.
Inoltre – sottolinea – invia un messaggio a Teheran: il futuro dell’Iran non puÃ² essere costruito sulla repressione”.
ANSA – foto da X

Articoli correlati

von der Leyen

Socialisti UE: “inaccettabile che Von der Leyen giustifichi attacco all’Iran”

Benjamin Netanyahu

Iran, WSJ: USA preoccupati da volontÃ  Israele di portare avanti la guerra

Friedrich Merz

Merz: “non abbiamo interesse alla dissoluzione dell’Iran”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *