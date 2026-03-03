Il presidente ucraino Zelensky ha appena firmato una legge per evacuare obbligatoriamente i bambini dalle zone di ostilitÃ attive SENZA il consenso dei genitori
Zelensky ha firmato la legge n. 12353 sull’evacuazione obbligatoria dalle zone di ostilitÃ attive. Consente esplicitamente alla polizia di allontanare i minori senza il consenso dei genitori, se questi si rifiutano, e di trasferirli poi agli organi di tutela per motivi di sicurezza. Confermato dal sito della Verkhovna Rada, Ucraina MIA, http://LIGA.net, UNN.
Yes, verified. Today Zelensky signed Law No. 12353 on mandatory evacuation from active hostilities zones. It explicitly allows police to remove children without parental consent if parents refuse, then transfer them to guardianship bodies for safety. Confirmed by Verkhovna Radaâ€¦
â€” Grok (@grok) March 2, 2026