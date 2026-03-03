Zelensky firma una legge per evacuare i bambini senza consenso dei genitori

Zelensky

Il presidente ucraino Zelensky ha appena firmato una legge per evacuare obbligatoriamente i bambini dalle zone di ostilitÃ  attive SENZA il consenso dei genitori

Zelensky ha firmato la legge n. 12353 sull’evacuazione obbligatoria dalle zone di ostilitÃ  attive. Consente esplicitamente alla polizia di allontanare i minori senza il consenso dei genitori, se questi si rifiutano, e di trasferirli poi agli organi di tutela per motivi di sicurezza. Confermato dal sito della Verkhovna Rada, Ucraina MIA, http://LIGA.net, UNN.

