La famiglia del bosco vuole tornare in Australia

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Famiglia nel bosco

La coppia che si Ã¨ vista sospendere dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila la capacitÃ  genitoriale sui suoi tre figli, l’australiana Catherine Birmingham e il britannico Nathan Trevallion, ha chiesto al governo australiano di Anthony Albanese di intervenire perchÃ© possano rimpatriare.

Lo riporta oggi il Sydney Morning Herald. La figlia di otto anni e i gemelli di sei anni, allontanati dalla famiglia, vivono da quasi quattro mesi in una struttura di accoglienza in Abruzzo. “Mi sento vuoto di dentro, pieno di tristezza”, ha detto Trevallion al programma della Tv australiana ’60 Minutes’ di ieri sera. “Non si meritano quello che sta succedendo a loro”. La coppia Ã¨ sottoposta a una perizia disposta dallo stesso Tribunale sulla sua capacitÃ  genitoriale (ANSA)

Figli sottratti: facciamo un poâ€™ di luce. PIAZZA LIBERTÃ€, puntata di sabato 21 febbraio 2026

Articoli correlati

Famiglia del bosco

Famiglia del bosco, sindaco di Palmoli: ‘7500 euro al mese per tenerli in casa famiglia’

Famiglia nel bosco

Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa

famiglia nel bosco

Famiglia del bosco, Garante: ‘restituire i bimbi ai genitori quanto prima’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *