Iran, Schlein: ‘governo si adoperi per de-escalation’

“Chiediamo al governo di attivarsi con urgenza per la sicurezza dei nostri connazionali e di adoperarsi in tutte le sedi multilaterali per favorire una de-escalation e per scongiurare un allargamento della guerra con conseguenze potenzialmente incalcolabili”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, dal palco di una iniziativa sulla sanitÃ a Milano.

“Siamo tutti convinti che l’Iran non possa sviluppare l’arma nucleare, ma il modo per impedirlo non sono le azioni militari unilaterali, ma la via diplomatica per isolare il regime e impedire il supporto ai suoi crimini brutali”, ha aggiunto. (Askanews)

(ANSA) – MILANO, 28 FEB – “Ãˆ in atto una drammatica escalation in Medio Oriente, con un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran. Una pericolosa escalation che puÃ² avere risvolti imprevedibili anche sulla fragile tregua a Gaza”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Milano alla seconda giornata dell’iniziativa dem

“L’Italia che si prende cura”, in corso a Palazzo Lombardia. “Siamo a fianco del popolo iraniano davanti alla brutale repressione del regime teocratico, siamo con angoscia al fianco del popolo iraniano e siamo netti nella condanna nei confronti del regime di Teheran”, ha aggiunto. (ANSA)