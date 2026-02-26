Femministe scaricano letame davanti allo studio della senatrice Bongiorno

A Milano alcune attiviste di “Non una di meno” hanno scaricato letame nei pressi dell’ufficio della senatrice leghista e presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, e pubblicato il video con lo slogan: “Senza consenso Ã¨ stupro”, con l’intento di protestare contro il ddl sulla violenza sessuale “perchÃ© il ddl voluto dalla Lega Nord e da Matteo Salvini e che porta il suo nome, Ã¨ pericolosissimo per noi tutte e tutti”.

“Queste donne dicono di voler combattere la violenza contro le donne…”, Ã¨ stato il commento su X della senatrice. SolidarietÃ  a Buongiorno Ã¨ stata espressa dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e da molti esponenti della maggioranza di governo.

