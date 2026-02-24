Epstein files, rilasciato su cauzione l’ex ministro Mandelson

Peter Mandelson

LONDRA, 24 FEB – La polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, l’ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Usa, fermato ieri per il suo coinvolgimento nel caso Epstein

“Un uomo di 72 anni, fermato con l’accusa di negligenza nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, Ã¨ stato rimesso in libertÃ  su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini”, si legge in un comunicato della polizia, nel quale non viene mai specificato il nome della persona rilasciata. Secondo quanto riferito dalla Press Association, citando una fonte di polizia, l’uomo Ã¨ Peter Mandelson. (ANSA-AFP)

