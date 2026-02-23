Zelensky: “Abbiamo bisogno di più? Assolutamente sì”

Volodymyr Zelensky su X: “Oggi l’Europa ci fornisce finanziamenti e ne sono grato.

In secondo luogo, il PURL è uno dei programmi attraverso i quali acquistiamo la difesa aerea dagli americani. È finanziato dall’Europa, e dobbiamo rispettare sia questo programma sia il fatto che l’Europa lo finanzi.

È sufficiente? Varia. Ci sono stati di cui si può dire che danno abbastanza, perché stanziano fondi significativi per un singolo paese. Ce ne sono altri che danno molto poco. E poi ci sono quelli che bloccano gli aiuti. Basterebbe che questi paesi non facessero nulla, ma invece causano danni. Quindi il finanziamento complessivo è sufficiente? No. Ma l’Europa, per la maggior parte, sta dalla parte dell’Ucraina e aiuta gli ucraini. Questo è vero. Abbiamo bisogno di più? Assolutamente sì, perché non abbiamo la stessa quantità di armi della Federazione Russa.

E quando parliamo di personale, gli europei possono dare una mano se – o quando – passeremo dalla mobilitazione all’appalto. La stessa cosa sta facendo Putin: paga ogni persona per un contratto. Anche noi lo vogliamo, ma non abbiamo fondi sufficienti. È qui che gli europei potrebbero dare una mano. Questo programma non è ancora finanziato dagli europei.

